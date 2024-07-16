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НОВОСТИ

Стратегия Европы по санкциям против РФ, копирующая действия американцев, была провалом - Сийярто

19:20 16.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Провальная санкционная политика нанесла больший ущерб европейской экономике, чем российской. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы все пришли к пониманию, что стратегия Европы, на протяжении последних двух с половиной лет копировавшей действия американцев, была провалом. Санкции нанесли европейской экономике больший ущерб, чем российской», — сказал он.

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