Стратегия Европы по санкциям против РФ, копирующая действия американцев, была провалом - Сийярто

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Провальная санкционная политика нанесла больший ущерб европейской экономике, чем российской. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы все пришли к пониманию, что стратегия Европы, на протяжении последних двух с половиной лет копировавшей действия американцев, была провалом. Санкции нанесли европейской экономике больший ущерб, чем российской», — сказал он.