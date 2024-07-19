Несмотря на санкции РФ сумела обеспечить работу своего ОПК - Блинкен

21:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия нашла способы поддерживать работу своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК), несмотря на введенные западными странами рестрикции. Это признал госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая на ежегодном форуме по безопасности Аспенского института.



Говоря о введенных против РФ санкциях, руководитель американского внешнеполитического ведомства отметил: «Правда также в том, что россияне нашли обходные пути, в частности в своих отношениях с Северной Кореей, Ираном и, к сожалению, с Китаем». По его словам, российская сторона «нашла пути поддерживать работу оборонно-промышленной базы», что позволяет РФ продолжать проведение специальной военной операции.



Блинкену был задан вопрос о том, удалось ли Западу с помощью санкций хоть в чем-то изменить курс России. «Я думаю, мы сделали бы ошибку, если бы рассматривали ли вопрос о том, успешны ли санкции, исключительно на основе того, изменили ли они непосредственно курс», — сказал он. Госсекретарь в связи с этим США выступил с утверждением, что рестрикции стали «мощной и растущей нагрузкой на российскую экономику и на российское будущее».





