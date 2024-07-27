США действуют в отношении Китая как гегемон, КНР будет мирно развиваться — Ван И

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США проводят в отношении Китая ошибочную политику и неверно оценивают КНР в соответствии с американкой гегемонистской стратегией. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном во Вьентьяне.

«Соединенные Штаты придерживаются неверного представления о КНР и все время отражают ее в зеркале собственной гегемонистской логики, — приводятся слова Ван И на сайте китайского внешнеполитического ведомства. — Мы будем придерживаться мирного пути развития и содействовать построению человеческого судьбоносного сообщества».