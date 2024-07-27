На островах в дельте Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ — МО РФ
20:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
17 военнослужащих бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр, добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 19:30 27.07.2024
- США действуют в отношении Китая как гегемон, КНР будет мирно развиваться — Ван И
- 19:00 27.07.2024
- Верховная рада не приняла законопроект о запрете УПЦ из-за давления из США — СМИ
- 18:30 27.07.2024
- РФ выражает опасения на фоне роста мирового госдолга — Минфин
- 18:00 27.07.2024
- Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже проявлением «неуважения к христианам»
- 17:30 27.07.2024
- Су-34 потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж катапультировался
- 17:00 27.07.2024
- Евросоюз понесет ответственность за поддержку войны на Украине — Орбан
- 16:00 27.07.2024
- ВС РФ освободили населенный пункт Лозоватское в Донецкой Народной Республике
- 15:00 27.07.2024
- Белоусов и Остин обсудили 12 июля по телефону «тайную операцию» Киева против РФ — NYT
- 14:00 27.07.2024
- Украина из-за проблем в энергетике привлекла аварийную помощь из Польши и Словакии
- 13:00 27.07.2024
- Доля недовольных работой правительства немцев достигла 73% — опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать