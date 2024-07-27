На островах в дельте Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ — МО РФ

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

17 военнослужащих бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр, добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.