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На островах в дельте Днепра сдались в плен 17 морпехов ВСУ — МО РФ

20:00 27.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

17 военнослужащих бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) добровольно сдались в плен на островах в дельте реки Днепр в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В Херсонской области, на островах в дельте реки Днепр, добровольно сдались в плен 17 военнослужащих 35-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ», — говорится в сообщении.

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