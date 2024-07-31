Бюджет на три года должен быть ориентирован на национальные цели и победу СВО — Медведев

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Федеральный бюджет на предстоящие три года должен быть направлен на достижение национальных целей и работать на победу в специальной военной операции (СВО).

Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на встрече с фракцией партии в Госдуме.

Он отметил, что в предстоящую осеннюю сессию единороссам предстоит напряженная работа, в частности, по подготовке и принятию федерального бюджета на ближайшие три года. «Он должен быть ориентирован на достижение национальных целей, которые обозначил президент. Это позволит также исполнять социальные обязательства государства и, конечно, это будет работать на победу в специально военной операции», — сказал Медведев.