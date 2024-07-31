Единороссы должны озвучивать в ГД только прошедшие обсуждение в партии решения — Медведев
17:00 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме должны озвучивать только те решения, которые прошли обсуждение в партии. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с фракцией единороссов в Госдуме.
«Особенно серьезно нужно подходить к выдвижению законодательных инициатив, к публичным заявлениям. Мы должны обнародовать только такие решения, которые прошли обсуждение на площадке партии», — сказал Медведев.
НОВОСТИ
- 17:12 31.07.2024
- США приостанавливают программу оказания помощи Грузии на $95 млн — Блинкен
- 16:32 31.07.2024
- Бюджет на три года должен быть ориентирован на национальные цели и победу СВО — Медведев
- 16:12 31.07.2024
- Китай ввел санкции против конгрессмена из США
- 16:05 31.07.2024
- Среди участников онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму разыграют спецпризы
- 16:00 31.07.2024
- В РФ за полгода почти на 20% уменьшилось число ДТП с пьяными водителями — МВД
- 15:32 31.07.2024
- Товарооборот РФ и Индонезии вырос вдвое, несмотря на санкции — Путин
- 15:12 31.07.2024
- В РФ за полгода выявлено на 133% больше фактов организации незаконной миграции — МВД
- 15:00 31.07.2024
- ГД ввела прекращение гражданства РФ за непостановку на воинский учет
- 14:36 31.07.2024
- 15 000 баллов "Миллиона призов" смогут выиграть онлайн-избиратели этой осенью
- 14:32 31.07.2024
- Половина расходов бюджета Украины за полгода пошла на военные нужды
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать