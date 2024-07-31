Единороссы должны озвучивать в ГД только прошедшие обсуждение в партии решения — Медведев

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме должны озвучивать только те решения, которые прошли обсуждение в партии. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с фракцией единороссов в Госдуме.

«Особенно серьезно нужно подходить к выдвижению законодательных инициатив, к публичным заявлениям. Мы должны обнародовать только такие решения, которые прошли обсуждение на площадке партии», — сказал Медведев.