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НОВОСТИ

Единороссы должны озвучивать в ГД только прошедшие обсуждение в партии решения — Медведев

17:00 31.07.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме должны озвучивать только те решения, которые прошли обсуждение в партии. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с фракцией единороссов в Госдуме.

«Особенно серьезно нужно подходить к выдвижению законодательных инициатив, к публичным заявлениям. Мы должны обнародовать только такие решения, которые прошли обсуждение на площадке партии», — сказал Медведев.

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