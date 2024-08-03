Число пострадавших при ЧП в Нижнем Тагиле составило 26
12:00 03.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
26 человек пострадали при частичном обрушении многоквартирного дома в Нижнем Тагиле Свердловской области. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев.
«Пострадавших в общей сложности 26. <…> Из 26 пострадавших, к сожалению, 10 погибли, 16 человек госпитализированы», — сказал Теряев на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации в Нижнем Тагиле с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым.
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