Московская биржа возобновила торги на фондовом рынке

18:02

На Московской бирже в 17:30 снова начались торги после примерно часовой паузы. Как сказано на сайте платформы, «система готова для снятия заявок и подключения участников», а торги пришлось остановить из-за "программной ошибки".

"Программная ошибка заключалась в неверной работе с памятью на отдельных серверах доступа. Ошибка устранена", — отмечается в сообщении биржи. По ее данным, торги на срочном, валютном и рынке драгоценных металлов, а также депозитно-кредитные операции на денежном рынке не останавливались.

