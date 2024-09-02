0
0
0
НОВОСТИ

Сумма выдач ипотек в июле упала почти в 3 раза по сравнению с июнем — исследование

10:05 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сумма выдач ипотек в России в июле 2024 года упала почти в 3 раза по сравнению с июнем 2024 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».

По данным бюро, сумма выдач ипотечных кредитов в июле 2024 года составила 289,23 млрд руб., что на 187,19% ниже, чем в июне 2024 года (830,67 млрд руб.). При этом, по сравнению с июлем 2023 года, сумма выдач упала на 133,49% (675,36 млрд. руб. в июле 2023 года).

Согласно данным бюро, количество выдач ипотек в июле 2024 года по сравнению с прошлым месяцем упало на 129,4%, составив 77,12 тыс. (в июне 2024 года — 176,93 тыс. выдач). По сравнению с июлем 2023 года количество выдач упало на 118,62% (в июле 2023 года было выдано 168,61 тыс. ипотек).

При этом также упал средний чек выдаваемой ипотеки. Так, в июле 2024 года средний чек составил 3,75 млн руб., что на 25,18% ниже, чем в июне 2024 года и на 6,8% ниже показателя июля 2023 года (4,69 млн руб. и 4 млн руб. в июне 2024 и в июле 2023 года, соответственно.).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:00 02.09.2024
Передача Украине оружия сделала США уязвимыми — Трамп
0
38
09:32 02.09.2024
Ракета ВСУ разрушила здание детского сада в Белгороде
0
106
09:20 02.09.2024
Найдены тела всех погибших при крушении вертолета на Камчатке
0
131
09:05 02.09.2024
Запад развернул откровенную травлю российских журналистов — Путин
0
180
09:00 02.09.2024
За ночь средства ПВО уничтожили два БПЛА над Белгородской областью и Черным морем
0
154
17:25 01.09.2024
С утра понедельника будет закрыт аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве из-за забастовки
0
878
14:40 01.09.2024
Финансовая помощь жителям Курской области составила более миллиарда рублей - МЧС
0
925
13:40 01.09.2024
Поисковая операция на месте рушения вертолета на Камчатке приостановлена до понедельника
0
868
12:15 01.09.2024
На месте крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке спасатели обнаружили 17 тел погибших. Работы продолжаются
0
1012
11:43 01.09.2024
Заммэра Сергунина назвала самые популярные места Москвы для съемок фильмов и сериалов
0
899

Возврат к списку