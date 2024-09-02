Сумма выдач ипотек в июле упала почти в 3 раза по сравнению с июнем — исследование
10:05 02.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сумма выдач ипотек в России в июле 2024 года упала почти в 3 раза по сравнению с июнем 2024 года. Об этом свидетельствуют данные бюро кредитных историй «Скоринг бюро».
По данным бюро, сумма выдач ипотечных кредитов в июле 2024 года составила 289,23 млрд руб., что на 187,19% ниже, чем в июне 2024 года (830,67 млрд руб.). При этом, по сравнению с июлем 2023 года, сумма выдач упала на 133,49% (675,36 млрд. руб. в июле 2023 года).
Согласно данным бюро, количество выдач ипотек в июле 2024 года по сравнению с прошлым месяцем упало на 129,4%, составив 77,12 тыс. (в июне 2024 года — 176,93 тыс. выдач). По сравнению с июлем 2023 года количество выдач упало на 118,62% (в июле 2023 года было выдано 168,61 тыс. ипотек).
При этом также упал средний чек выдаваемой ипотеки. Так, в июле 2024 года средний чек составил 3,75 млн руб., что на 25,18% ниже, чем в июне 2024 года и на 6,8% ниже показателя июля 2023 года (4,69 млн руб. и 4 млн руб. в июне 2024 и в июле 2023 года, соответственно.).
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