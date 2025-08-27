Взрыв и пожар на крыше жилого дома произошли в Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крыша многоквартирного дома в Ростове-на Дону повреждена из-за падения беспилотника, в результате чего возник пожар. Информация о пострадавших уточняется, написал в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«В Ростове-на-Дону из-за падения БПЛА произошел взрыв и пожар на крыше в 4-этажном многоквартирном доме в переулке Халтуринский. На место выехали дежурные службы. Информация о пострадавших уточняется», — сообщил он.