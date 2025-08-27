Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА над регионами России

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА — над территорией Ростовской области, четыре БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Брянской области и два БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.