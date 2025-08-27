0
0
70
НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь сбили 26 украинских БПЛА над регионами России

09:00 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 26 украинских беспилотных летательных аппаратов над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА — над территорией Ростовской области, четыре БПЛА — над территорией Орловской области, три БПЛА — над территорией Белгородской области, два БПЛА — над территорией Брянской области и два БПЛА — над территорией Курской области», — сообщили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11671
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
12035
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11331
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11667
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11646
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11648
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11504
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11688
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11557
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11388

Возврат к списку