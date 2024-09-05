ВСУ потеряли более 10 тыс. военных за все время боевых действий на курском направлении
17:00 05.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за время боевых действий на курском направлении потеряли более 10 тыс. военнослужащих и 81 танк. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 10 100 военнослужащих», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что уничтожены также 81 танк, 41 боевая машина пехоты, 72 бронетранспортера, 589 боевых бронированных машин, 325 автомобилей, 74 артиллерийских орудия, 24 пусковых установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь РСЗО М142 HIMARS и пять М270 MLRSпроизводства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, в т. ч. две инженерные машины разграждения и одна установка разминирования УР-77.
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