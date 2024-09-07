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НОВОСТИ

Российское посольство появится в Доминиканской Республике

17:02 07.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ приняло предложение МИД об учреждении посольства России в столице Доминиканской Республики Санто-Доминго. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В настоящее время функции дипломатического представительства в стране возложены на посольство РФ в Венесуэле.

Согласно распоряжению, МИД РФ поручено установить штатную численность сотрудников посольства и утвердить расписание.

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