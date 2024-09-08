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Советник премьера Индии по нацбезопасности собирается посетить Россию - СМИ

15:50 08.09.2024 Источник: Интерфакс

Советник премьера Индии по нацбезопасности Аджит Довал совершит визит в РФ 10 - 11 сентября, примет участие в обсуждении ситуации с Украиной, сообщает журнал India Today со ссылкой на источники.

Как пишет издание, Довал обсудит мирные усилия, нацеленные на урегулирование российско-украинского конфликта. По данным журнала, советник планирует встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

Также Довал примет участие во встрече представителей БРИКС по вопросам безопасности, добавили источники. "На полях" этой встречи Довал проведет переговоры с коллегами из РФ и КНР.

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