Военным будут возмещать расходы на авто в командировках и отпусках — кабмин РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащим, а также военным пенсионерам и членам их семей, имеющим право на бесплатный проезд, теперь будут возмещать расходы на использование личного автомобиля в отдельных случаях, например, в командировках или отпусках. Постановление об этом подписано, сообщает пресс-служба правительства России.

«Право на такую компенсацию военнослужащие и военные пенсионеры имеют в соответствии с федеральным законом „О статусе военнослужащих“. Но процедура компенсации расходов за использование личного транспорта не была регламентирована. До сих пор военнослужащие получали ее (компенсацию — прим. ТАСС) только за поездки в поезде или самолете, предоставив в качестве подтверждения проездные документы», — пояснили в кабмине.