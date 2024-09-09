Сборная России выиграла девять медалей на Всемирных играх кочевников

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России завоевала две золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей в понедельник на Всемирных играх кочевников в Астане. Об этом сообщает пресс-служба единой команды России.

Первую золотую медаль единой команде России принесла Анна Алексеева в стрельбе из лука в стиле «пута». В соревнованиях по мас-рестлингу в весовой категории до 70 кг победу одержал Айсиэн Мигалкин, серебряным призером в весовой категории до 55 кг стала Лейла Шагисултанова. В борьбе на лошадях (аударыспак) бронзовыми призерами стали Алмаз Камалтдинов (весовая категория до 60 кг) и Ильнур Губайдуллин (до 80 кг).

В борьбе «казах курес» Алена Фатыхова завоевала серебро, а Камила Зулькарнаева — бронзу. В борьбе «кураш» бронзовые медали выиграли Анжела Гаспарян (до 87 кг) и Антон Брачев (свыше 100 кг).

Всемирные игры кочевников проходят в пятый раз, первые соревнования состоялись в 2014 году в Киргизии. В основу состязаний входят соревнования по этническим видам спорта. В основном это народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.