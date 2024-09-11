По приему мигрантов Германия достигла «предела возможностей» - МВД ФРГ
18:50 11.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер направила в Еврокомиссию письмо с уведомлением, что Германия «достигла предела возможностей» в вопросе приема мигрантов. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на документ.
В нем глава МВД отметила, что ресурсы германского государства и его регионов «практически исчерпаны». Этим министр обосновала необходимость введения временного контроля на всех сухопутных границах. Она указала на то, что ситуация «остается без изменений и вызывает тревогу» — количество случаев нелегального пересечения границы с января по июнь 2024 года составило около 50 тысяч, что является, по оценке Фезер, неприемлемым. Глава МВД также сообщила, что миграционные органы Германии не справляются с приемом мигрантов, их размещением и обеспечением всем необходимым.
НОВОСТИ
- 18:35 11.09.2024
- Зеленский не уверен в существовании «мирного лана Шольца»
- 17:40 11.09.2024
- Путин назвал хорошим прогноз урожая зерновых в РФ и экспортный потенциал в 60 млн тонн
- 17:12 11.09.2024
- Путин предложил подумать об ограничении экспорта урана, титана и иного сырья
- 17:00 11.09.2024
- До конца года Киев заплатит МВФ по старым долгам больше денег, чем получит — СМИ
- 16:32 11.09.2024
- Суд приговорил экс-депутата Пономарева* к 10 годам за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ
- 16:12 11.09.2024
- В РФ число несчастных случаев на производстве за 10 лет сократилось в 1,5 раза — Голикова
- 16:00 11.09.2024
- ВС РФ сорвали захват ВМС Украины буровой вышки в Черном море
- 15:32 11.09.2024
- В Мурманской области сбиты три беспилотника
- 15:12 11.09.2024
- «Роснефть» поможет сформировать базу геномных данных арктических организмов
- 15:12 11.09.2024
- Евросоюз все еще получает «впечатляющий объем газа из России» — еврокомиссар
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать