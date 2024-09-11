По приему мигрантов Германия достигла «предела возможностей» - МВД ФРГ

18:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер направила в Еврокомиссию письмо с уведомлением, что Германия «достигла предела возможностей» в вопросе приема мигрантов. Об этом сообщил журнал Spiegel со ссылкой на документ.

В нем глава МВД отметила, что ресурсы германского государства и его регионов «практически исчерпаны». Этим министр обосновала необходимость введения временного контроля на всех сухопутных границах. Она указала на то, что ситуация «остается без изменений и вызывает тревогу» — количество случаев нелегального пересечения границы с января по июнь 2024 года составило около 50 тысяч, что является, по оценке Фезер, неприемлемым. Глава МВД также сообщила, что миграционные органы Германии не справляются с приемом мигрантов, их размещением и обеспечением всем необходимым.