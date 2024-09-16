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Дела о халатности и организации убийства возбуждены после нападения школьника в Челябинске

11:20 16.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Уголовные дела по статьям «Халатность» и «Организация убийства» возбуждены после нападения ученика на детей и учителя в школе Челябинска. Об этом сообщает СК по региону.

«По предварительным данным, 16 сентября в утреннее время 13-летний ученик одной из школ города Челябинска причинил различными предметами телесные повреждения своим сверстникам и учителю», — сообщает ведомство.

«Следственными органами СК России по Челябинской области возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п."а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства), ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность)», — отмечается в сообщении.

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