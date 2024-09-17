Два ребенка находятся в реанимации после ЧП в школе в Челябинске

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое детей остаются в реанимации после ЧП в Челябинске. Их состояние стабильное, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.

«Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное. Один ребенок в профильном отделении, получает все необходимое лечение», — говорится в сообщении.