Два ребенка находятся в реанимации после ЧП в школе в Челябинске
10:05 17.09.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое детей остаются в реанимации после ЧП в Челябинске. Их состояние стабильное, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
«Два ребенка продолжают находиться в реанимации, в сознании, состояние стабильное. Один ребенок в профильном отделении, получает все необходимое лечение», — говорится в сообщении.
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