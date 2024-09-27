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Глинка и Моцарт: какую музыкальную программу представит ВДНХ в октябре

11:48 27.09.2024

Предстваители ВДНХ приготовили большую тематическую творческую программу, посвяшенную Международному дню музыки, отмечаемому 1 октября. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, программа рассчитана на целый месяц. «В павильоне “Рабочий и колхозница” для москвичей и туристов организуют концерты, лекции и спектакли. Например, посетители услышат произведения классиков — Рахманинова, Глинки, Бизе и Моцарта», — сообщила заммэра. Вход на мероприятия бесплатный, предварительно нужно зарегистроваться на странице лектория ВДНХ.

2 октября в 19:00 можно будет увидеть спектакль «Признак оперы» в постановке Московского театра кукол. 3 октября в 19:00 запланирована музыкальная программа «Русские басы» - солисты Государственного академического Большого театра России и Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко исполнят арии и романсы из репертуара певца Федора Шаляпина. 5 октября в 19:00 ансамбль Gnessin Baroque будет исполнять старинные композиции XVII века. 9 октября в 19:00 пройдет концерт «Звучащие полотна: Рерих». 12 октября в 18:00 можно будет посетить лекцию «Неземная красота сопрано: от Ариадны до Шемаханской царицы» из цикла «Оперный голос в истории: меняющееся и неизменное». 27 октября в 16:00 состоятся лекция о позднем творчестве композитора Сергея Рахманинова и его последнем произведении «Симфонические танцы».

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