До конца октября British Airways летать в Израиль не будет

20:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британская авиакомпания British Airways отменила рейсы в Израиль до конца октября. Об этом говорится в заявлении перевозчика.

«Мы <…> приняли операционное решение отменить наши рейсы в Тель-Авив вплоть до 26 октября включительно», — цитирует сообщение авиакомпании газета The Daily Telegraph.