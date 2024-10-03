До конца октября British Airways летать в Израиль не будет
20:30 03.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британская авиакомпания British Airways отменила рейсы в Израиль до конца октября. Об этом говорится в заявлении перевозчика.
«Мы <…> приняли операционное решение отменить наши рейсы в Тель-Авив вплоть до 26 октября включительно», — цитирует сообщение авиакомпании газета The Daily Telegraph.
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