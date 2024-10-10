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Большинство поляков выступают за отправку украинцев призывного возраста на родину — опрос

17:12 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две трети поляков полагают, что власти республики должны отправить находящихся там украинцев призывного возраста обратно на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса польского Центра изучения общественного мнения (CBOS), которые приводит агентство PAP.

Согласно ним, 67% опрошенных придерживаются такой позиции. Против высылки украинцев выступают 22% респондентов.

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