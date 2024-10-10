Большинство поляков выступают за отправку украинцев призывного возраста на родину — опрос
17:12 10.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Две трети поляков полагают, что власти республики должны отправить находящихся там украинцев призывного возраста обратно на родину. Об этом свидетельствуют результаты опроса польского Центра изучения общественного мнения (CBOS), которые приводит агентство PAP.
Согласно ним, 67% опрошенных придерживаются такой позиции. Против высылки украинцев выступают 22% респондентов.
НОВОСТИ
- 17:40 10.10.2024
- Сигал заявил, что готов лично сражаться на стороне России в рамках СВО
- 17:00 10.10.2024
- Порядка 6 трлн рублей удалось спасти от мошенников благодаря блокировкам — Генпрокуратура
- 16:53 10.10.2024
- Певец Игорь Корнилов выступил в Едином пункте отбора на военную службу в Москве
- 16:32 10.10.2024
- Профицит бюджета РФ за 9 месяцев обеспечен ростом нефтегазовых и ненефтегазовых доходов
- 16:12 10.10.2024
- Мишустин заявил о десятикратном росте экспорта отечественного мяса с 2014 года
- 16:00 10.10.2024
- Нехватка внутривенных растворов вынуждает больницы в США откладывать операции — NBC
- 16:00 10.10.2024
- На желающих участвовать в саммите БРИКС оказывается давление, заявил Ушаков
- 15:32 10.10.2024
- Шольц заявил, что ФРГ продолжит поставлять оружие Израилю
- 15:12 10.10.2024
- Путин расширил безвизовый режим на всех граждан Грузии
- 15:00 10.10.2024
- Путин очень активно пользуется одеждой российского производства — Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать