Израиль продолжит атаковать «Хезболлах» по всему Ливану, включая Бейрут — Нетаньяху
22:00 14.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль продолжит наносить удары по шиитскому движению «Хезболлах» по всему Ливану, включая Бейрут. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подвергшейся атаке с ливанской территории.
«Мы (Израиль — прим. ТАСС) продолжим беспощадно наносить удары по „Хезболлах“ во всех частях Ливана, в том числе в Бейруте», — сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия.
НОВОСТИ
- 22:40 14.10.2024
- Более 30% чехов считают, что режим компартии был лучше, чем существующее устройство - опрос
- 21:20 14.10.2024
- В Брянской области чуть более чем за час уничтожено 16 БПЛА
- 20:40 14.10.2024
- Главы МИД ЕС вновь не смогли разблокировать средства Еврофонда для Украины — Боррель
- 20:00 14.10.2024
- Украинские военкомы объяснили массовые облавы срывом планов по мобилизации вплоть до 70%
- 19:20 14.10.2024
- Около 50% территории, занятой ВСУ в Курской области, освобождено — Алаудинов
- 18:40 14.10.2024
- МИД Индии решил отозвать посла и ряд дипломатов из Канады
- 18:00 14.10.2024
- Politico: Чехия потратила больше средств за покупку сырья в РФ, чем на помощь Украине
- 17:32 14.10.2024
- Взносы в ЕС на помощь Киеву будут добровольными, Венгрия в этом не участвует — Сийярто
- 17:12 14.10.2024
- Почти 90% экспорта РФ приходится на дружественные страны — Мишустин
- 17:00 14.10.2024
- Темпы роста цен сохраняются на высоком уровне, замедления пока не видно — зампред ЦБ РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать