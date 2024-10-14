Израиль продолжит атаковать «Хезболлах» по всему Ливану, включая Бейрут — Нетаньяху

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль продолжит наносить удары по шиитскому движению «Хезболлах» по всему Ливану, включая Бейрут. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху во время посещения базы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), подвергшейся атаке с ливанской территории.

«Мы (Израиль — прим. ТАСС) продолжим беспощадно наносить удары по „Хезболлах“ во всех частях Ливана, в том числе в Бейруте», — сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, которое распространила его канцелярия.