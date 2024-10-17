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Путин: В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России

21:15 17.10.2024 Источник: Интерфакс

Деятельность Олимпийского комитета России (ОКР) нуждается в коррективах, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, несмотря на существующие сложности, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В коррективах нуждается и деятельность Олимпийского комитета России. Несмотря на все известные проблемы, важно наращивать усилия по линии международного сотрудничества, работать со всеми заинтересованными партнерами, вести творческую, содержательную, просветительскую работу по продвижению универсальных ценностей спорта, прежде всего среди молодежи", - сказал Путин, выступая в четверг на заседании президентского Совета по развитию физической культуры и спорта.

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