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Глава Минфина рассказал, какую часть в бюджете составляют енефтегазовы доходы

12:35 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ на сегодня составляет две третьих. Об этом в интервью РБК заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Доля ненефтегазовых доходов в общем объеме федерального бюджета сегодня составляет две третьих», — сказал он.

При этом нефтегазовые доходы в общем объеме доходов федерального бюджета в следующем году составят 27%, а в 2027 году — 23%.

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