Глава Минфина рассказал, какую часть в бюджете составляют енефтегазовы доходы
12:35 19.10.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ на сегодня составляет две третьих. Об этом в интервью РБК заявил министр финансов Антон Силуанов.
«Доля ненефтегазовых доходов в общем объеме федерального бюджета сегодня составляет две третьих», — сказал он.
При этом нефтегазовые доходы в общем объеме доходов федерального бюджета в следующем году составят 27%, а в 2027 году — 23%.
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