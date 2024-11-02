Премьер Баварии заявил, что правительство ФРГ не способно действовать и является позором для страны

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер на фоне усиления разногласий внутри правящей коалиции «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП) выступил за скорейшее проведение новых выборов в ФРГ и отметил, что нынешнее правительство является «позором для Германии».

«Все кончено: слышен похоронный звон по „Светофору“. Правительство, которое посылает друг другу документы, неспособно действовать и является позором для нашей страны», — заявил Зёдер газете Bild. При этом он подчеркнул, что настало время для прекращения деятельности правящей коалиции. С каждым днем нахождения «Светофора» у власти, как считает баварский премьер, ущерб Германии становится больше.