Премьер Баварии заявил, что правительство ФРГ не способно действовать и является позором для страны
21:00 02.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер на фоне усиления разногласий внутри правящей коалиции «Светофор» (СДПГ, «зеленые», СвДП) выступил за скорейшее проведение новых выборов в ФРГ и отметил, что нынешнее правительство является «позором для Германии».
«Все кончено: слышен похоронный звон по „Светофору“. Правительство, которое посылает друг другу документы, неспособно действовать и является позором для нашей страны», — заявил Зёдер газете Bild. При этом он подчеркнул, что настало время для прекращения деятельности правящей коалиции. С каждым днем нахождения «Светофора» у власти, как считает баварский премьер, ущерб Германии становится больше.
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