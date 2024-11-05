0
0
0
НОВОСТИ

Запущенные с Восточного спутники «Ионосфера-М» успешно выведены на орбиту

09:32 05.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пара гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М», запущенных с космодрома Восточный с помощью ракеты «Союз-2.1б», успешно выведены на солнечно-синхронную орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат». Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

«Гелиогеофизические космические аппараты „Ионосфера-М“ № 1 и № 2 выведены на солнечно-синхронную орбиту Земли», — говорится в сообщении.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 02:18 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок «Фрегат» с двумя «Ионосферами-М», а также 53 попутными спутниками.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:20 05.11.2024
В Курской области на данный момент находятся 10 тыс. северокорейских военных - Госдеп
0
84
09:05 05.11.2024
Харрис и Трамп получили равное число голосов в Диксвилл-Нотче, открывшем выборы в США
0
128
09:00 05.11.2024
За ночь уничтожены шесть украинских БПЛА над Брянской областью — МО РФ
0
124
20:30 04.11.2024
Социалисты Молдавии названи Санду "президентом диаспоры"
0
890
20:20 04.11.2024
Увеичивать расходы Румынии на оборону нет необходимости - премьер-министр
0
839
20:10 04.11.2024
Исследования показали, что холостяки чаще подвержены депрессии
0
854
19:50 04.11.2024
Депутат Верховной рады считает, что необходимо начать мобилизацию женщин
0
995
19:40 04.11.2024
Центр Парижа закрыли для транзитного автомобильного движения
0
820
18:20 04.11.2024
В Вашингтоне обнесли заграждениями резиденцию Харрис - Секретная служба США
0
1112
17:50 04.11.2024
Для сохранения евроинтеграции ЕС нужны конкретные действия властей Грузии - глава ЕК
0
1103

Возврат к списку