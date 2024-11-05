Запущенные с Восточного спутники «Ионосфера-М» успешно выведены на орбиту

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пара гелиогеофизических спутников «Ионосфера-М», запущенных с космодрома Восточный с помощью ракеты «Союз-2.1б», успешно выведены на солнечно-синхронную орбиту при помощи разгонного блока «Фрегат». Об этом говорится в сообщении Роскосмоса.

«Гелиогеофизические космические аппараты „Ионосфера-М“ № 1 и № 2 выведены на солнечно-синхронную орбиту Земли», — говорится в сообщении.

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с площадки 1С космодрома Восточный в 02:18 мск. Она вывела на опорную орбиту разгонный блок «Фрегат» с двумя «Ионосферами-М», а также 53 попутными спутниками.