Нетаньяху надеется на восстановление тесного сотрудничества с Трампом — Politico

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху будет стремиться восстановить тесное сотрудничество с одержавшим победу на президентских выборах в США республиканцем Дональдом Трампом, чтобы заручиться его поддержкой в противостоянии с Ираном. Такое мнение высказывается в материале, опубликованном европейским изданием Politico.

По его оценкам, Нетаньяху рассчитывает на то, что Трамп поддержит его стратегию «перекраивания Ближнего Востока», «в которой нет места иранскому лидерству», радикальному палестинскому движению ХАМАС и ливанской шиитской организации «Хезболлах». Газета отмечает, что в этой связи израильский премьер, вероятно, будет полагаться на то, что Трамп во время своего первого президентского срока в 2016–2020 годах «был сторонником стратегии максимального давления» на Иран.

По словам бывшего стратега предвыборной кампании Нетаньяху Надава Штраухлера, премьер еврейского государства «должен был встретить новость о победе Трампа улыбаясь от уха до уха». «Теперь у [Нетаньяху] есть друг в Белом доме, это очень много значит и может изменить многие вещи», — заявил Штраухлер в беседе с Politico. Он считает, что в первую очередь в этом контексте израильский премьер «думает об Иране».

Издание напоминает, что Нетаньяху уже назвал победу Трампа «величайшим возвращением в истории». Как пишет Politico, подобная реакция отчасти была «призвана компенсировать промах Нетаньяху в ноябре 2020 года», когда он первым из иностранных лидеров поздравил избранного президента США Джо Байдена с победой. Однако, как заявил Штраухлер, с тех пор израильский премьер «приложил усилия, чтобы восстановить пошатнувшееся сотрудничество» с Трампом. В частности, в прошлом месяце Трамп отмечал, что Нетаньяху звонил ему «почти ежедневно», чтобы узнать «его мнение по некоторым вопросам».

В этой связи Politico отмечает, что с уходом Байдена с поста президента США Нетаньяху будет менее ограничен в своих действиях. «Трамп всегда мыслит по принципу сделки, ставит на первое место свои интересы, он очень непредсказуем. Однако их [с Нетаньяху] образ мышления и инстинкты совпадают в гораздо большей степени, чем у Нетаньяху с Байденом», — считает источник издания из числа высокопоставленных израильских чиновников.