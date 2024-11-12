Медведев предупредил, что поведение ЕС в борьбе с РФ чревато «плохим сценарием»

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев возмутился тем, что европейские политики не решают, а, наоборот, разжигают конфликт с Москвой. Он констатировал, что умных лидеров в Евросоюзе (ЕС) не осталось — одни «ничтожества с завышенной самооценкой».

«Вообще говоря, просто удивительно, до какой степени нынешнее поколение европейских политиков хочет затащить войну на свою территорию. Причем к явной радости американцев и вопреки пожеланиям своих собственных народов. Прививка Второй мировой войны совсем перестала действовать. Опытные, да и просто умные лидеры Европы ушли в историю. Пришли ничтожества с завышенной самооценкой», — написал Медведев в своем телеграм-канале.

А значит, продолжил он, «плохой сценарий остается самым вероятным».