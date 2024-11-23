Европа не сможет вести против России «войну на истощение» — Залужный

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны не смогут поддерживать Киев в длительном противостоянии с Россией и вести против нее «войну на истощение». Об этом заявил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

«Количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорого. Даже по этому показателю, я считаю, ни Британия, ни другие европейские страны не будут готовы. Несмотря на то что имеется достаточное количество самолетов F-16, которые обладают отличными возможностями ПВО, полностью разгрузить систему ПВО можно за 2-3 месяца», — сказал Залужный в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, в странах Европы не хватит средств, чтобы сбивать авиабомбы. «Существует ли сегодня в одной европейской стране или в Великобритании хотя бы 5 тыс. ракет для систем Patriot, чтобы сбивать управляемые авиабомбы? Я что-то сомневаюсь. Потому что они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что производить их проблематично. Поэтому только по этой военной составляющей можно сказать, что, наверное, они (страны Европы — прим. ТАСС) не готовы», — отметил бывший главком ВСУ.