0
0
2
НОВОСТИ

Европа не сможет вести против России «войну на истощение» — Залужный

21:00 23.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны не смогут поддерживать Киев в длительном противостоянии с Россией и вести против нее «войну на истощение». Об этом заявил бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), посол страны в Великобритании Валерий Залужный.

«Количество воздушных целей растет, а количество средств борьбы ограничено и слишком дорого. Даже по этому показателю, я считаю, ни Британия, ни другие европейские страны не будут готовы. Несмотря на то что имеется достаточное количество самолетов F-16, которые обладают отличными возможностями ПВО, полностью разгрузить систему ПВО можно за 2-3 месяца», — сказал Залужный в интервью изданию «Украинская правда».

По его словам, в странах Европы не хватит средств, чтобы сбивать авиабомбы. «Существует ли сегодня в одной европейской стране или в Великобритании хотя бы 5 тыс. ракет для систем Patriot, чтобы сбивать управляемые авиабомбы? Я что-то сомневаюсь. Потому что они очень дорогие и, как следствие, их невозможно иметь очень много, потому что производить их проблематично. Поэтому только по этой военной составляющей можно сказать, что, наверное, они (страны Европы — прим. ТАСС) не готовы», — отметил бывший главком ВСУ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:30 23.11.2024
Путин подписал закон о запрете публичной пропаганды чайлдфри
0
190
20:00 23.11.2024
ВСУ признали утрату более 40% занятой территории Курской области РФ — Reuters
0
271
19:55 23.11.2024
Выставка Третьяковской галереи на ВДНХ будет работать до сентября 2025 года — Сергунина
0
224
19:30 23.11.2024
Участникам СВО спишут просроченные кредиты до 10 млн рублей
0
286
19:00 23.11.2024
Китай обходит США и ЕС в гонке за мировое первенство в климатической политике — Politico
0
334
18:30 23.11.2024
Глава МИД Турции не исключает вывода войск США из Сирии при Трампе
0
356
18:00 23.11.2024
ВСУ потеряли за сутки на курском направлении до 360 человек — МО РФ
0
402
17:30 23.11.2024
Песков объяснил, почему об «Орешнике» не было широко известно ранее
0
499
17:00 23.11.2024
Европе грозит новый газовый кризис, цены в 2024 году выросли на 45% — Bloomberg
0
524
16:00 23.11.2024
Ракетную программу Украины тормозит нехватка финансирования и мощностей — WSJ
0
520

Возврат к списку