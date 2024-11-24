Подопечная команда СберСервиса Daddy Bots победила в «Битве роботов – 2024»

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Команда по робототехнике из Санкт-Петербурга Daddy Bots выиграла международные соревнования «Битва роботов – 2024» в категории «взрослые». Россияне обошли чемпионов прошлого года – китайскую команду Fierce Roc из города Шеньчжень. Отечественный робот по имени «Папочка» одержал победу в итоговой битве над роботом из Поднебесной Iron Scrap. Сражение было напряженным, и китайский робот буквально сгорел на ринге. Это первый раз в серии турнира, когда российская команда стала чемпионом.

Всего этом году в соревнованиях роботов приняли участие 96 команд из семи стран. Финальная серия состязаний, в которой приняли участие по 16 лучших команд с роботами в категории до 1,5 кг и до 110 кг сражались в Подмосковье на «Арене Мытищи». За время напряженных боев Daddy Bots встретились со множеством сильных и профессиональных соперников, при этом продемонстрировали отличную игру и высокий уровень управления роботом.

«Мы мечтали и шли к победе, долго и упорно тренируясь – и теперь мы чемпионы «Битвы роботов». Это что-то невероятное! Финал во всех смыслах был максимально эффектный, даже огненный. Мы также надеемся, что своей победой вдохновили множество ребят на изучение робототехники», – рассказали победители.

«Мы безумно гордимся Daddy Bots. Технологическая экспертиза СберСервиса позволила создать сильнейшего робота прошедшего чемпионата – «Папочку», и мы рады, что стали частью успеха ребят. Мы верим, что наша победа вдохновит юных робототехников и ребят России в целом на изучение инженерных наук, а мы с удовольствием поделимся с ними знаниями и технологиями. И надеемся, что в следующем году уже в новом сезоне «Битвы роботов» на ринг выйдут новые команды-звезды», – отметил генеральный директор компании СберСервис Алексей Евтушенко.