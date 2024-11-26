Дмитрий Тулин сможет «помирить» НСПК и крупнейших игроков платежного рынка – эксперт
17:10 26.11.2024
Кураторство Национальной системы платежных карт (НСПК) со стороны первого зампреда ЦБ Дмитрия Тулина снизит отмеченный конфликт интересов и сконцентрирует усилия на множественном партнерстве платёжных решений, уверен экономист Андрей Бархота.
«Бизнес-модель НСПК в период, когда он находился под патронажем Ольги Скоробогатовой, предполагала экспансию в том числе и за счет платежных экосистем крупнейших банков. Это относилось в первую очередь к Системе быстрых платежей и сервису оплаты по QR. В результате возникали отдельные перегибы, которые со стороны выглядели как усилия Банка России по лоббированию платежных решений НСПК в качестве главенствующих. В этих условиях провоцировался конфликт интересов состоявший в сочетании роли мегарегулятора и коммерческого монополиста», – считает эксперт.
Дмитрий Тулин обладает колоссальным опытом и курирует в Банке России банковское регулирование и надзор, параллельное кураторство НСПК со стороны Тулина снизит отмеченный конфликт интересов и сконцентрирует усилия на множественном партнерстве платежных решений и необходимости диалога с крупнейшими банками в части их включения в интегрированный платежный контур, считает эксперт.
Консенсус и сосуществование операторов платежной системы в большей степени соответствует целям участников рынка и регулятора и, вероятно, станет главной линией политики ЦБ в отношении НСПК, уверен Бархота.
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