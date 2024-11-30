Министр обороны РФ был принят главой КНДР

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял 29 ноября министра обороны РФ Андрея Белоусова, который прибыл в народную республику с визитом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын тепло приветствовал Белоусова, который спустя 5 месяцев еще раз приехал в Пхеньян и провел дружественную и доверительную беседу», — информирует агентство. Белоусов передал приветственное послание от президента РФ Владимира Путина, а Ким Чен Ын попросил передать российскому лидеру свой «товарищеский привет».



«На переговорах комплексно обсуждались вопросы по укреплению боевой слаженности, тактического и стратегического взаимодействия между армиями двух стран путем последовательного выполнения достигнутых лидерами КНДР и РФ договоренностей, вопросы региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении ЦТАК.