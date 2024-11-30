Министр обороны РФ был принят главой КНДР
09:00 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер КНДР Ким Чен Ын принял 29 ноября министра обороны РФ Андрея Белоусова, который прибыл в народную республику с визитом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«Товарищ Ким Чен Ын тепло приветствовал Белоусова, который спустя 5 месяцев еще раз приехал в Пхеньян и провел дружественную и доверительную беседу», — информирует агентство. Белоусов передал приветственное послание от президента РФ Владимира Путина, а Ким Чен Ын попросил передать российскому лидеру свой «товарищеский привет».
«На переговорах комплексно обсуждались вопросы по укреплению боевой слаженности, тактического и стратегического взаимодействия между армиями двух стран путем последовательного выполнения достигнутых лидерами КНДР и РФ договоренностей, вопросы региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении ЦТАК.
НОВОСТИ
- 09:40 30.11.2024
- По итогам ноября газ в Европе подорожал на 21%
- 09:30 30.11.2024
- Российские ученые планируют к 2030-му году построить самый мощный в мире лазер
- 09:15 30.11.2024
- Россия вывела на орбиту еще один спутник дистанционного зондирования Земли
- 22:10 29.11.2024
- Возведение первого участка линии укреплений на границе с РФ завершено - кабмин Польши
- 21:30 29.11.2024
- Запад не хочет принимать доказательства применения химоружия на Украине - постпред РФ
- 21:10 29.11.2024
- Заграничная поездка Ермака оказалась неудачной - депутат Рады
- 19:25 29.11.2024
- В Тбилиси тысячи человек вышли на антиправительственный митинг
- 19:21 29.11.2024
- "Роснефть" за год высадила в Югре 390 тысяч сеянцев сосны
- 18:25 29.11.2024
- В Великобритании одобрили законопроект о легализации эвтаназии
- 17:40 29.11.2024
- Украина проигрывает в конфликте с Россией, признал Кулеба
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать