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НОВОСТИ

Министр обороны РФ был принят главой КНДР

09:00 30.11.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял 29 ноября министра обороны РФ Андрея Белоусова, который прибыл в народную республику с визитом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Товарищ Ким Чен Ын тепло приветствовал Белоусова, который спустя 5 месяцев еще раз приехал в Пхеньян и провел дружественную и доверительную беседу», — информирует агентство. Белоусов передал приветственное послание от президента РФ Владимира Путина, а Ким Чен Ын попросил передать российскому лидеру свой «товарищеский привет».

«На переговорах комплексно обсуждались вопросы по укреплению боевой слаженности, тактического и стратегического взаимодействия между армиями двух стран путем последовательного выполнения достигнутых лидерами КНДР и РФ договоренностей, вопросы региональной и международной повестки, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении ЦТАК.

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