Учения ОДКБ в 2025 году пройдут в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и Киргизии — генсек

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2025 году пройдут в Белоруссии, Казахстане, Таджикистане и Киргизии. Об этом сообщил на пресс-конференции генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов.

«Каждый год у нас принимается план оперативно-боевой подготовки, в соответствии с которым проводятся учения по разным темам и направлениям. План оперативно-боевой подготовки на 2025 год также принят. У нас учения пройдут в Белоруссии, в Казахстане, Кыргызстане и Таджикистане», — сказал он.