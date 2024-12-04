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НОВОСТИ

ВСУ потеряли более 280 военных и танк за сутки на курском направлении

15:12 04.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ за сутки на курском направлении потеряли более 280 военных, танк и две бронемашины, сообщили в Минобороны РФ

«За сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих. Уничтожены танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы и два миномета», — сообщили там.

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