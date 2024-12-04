ВС РФ занимают многоэтажки в центре Курахова ДНР — Рогов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские войска взяли под контроль большую часть многоэтажных зданий в центральной части Курахова Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил ТАСС председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«В Курахове: под нами большая часть города, наши взяли несколько многоэтажек, большая их часть в центре города под нашим контролем», — сказал он.