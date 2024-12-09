Культбригада Москонцерта посетила Единый пункт отбора на военную службу по контракту в Москве

16:50

Артисты культбригады Москонцерта побывали в московском Едином пункте отбора на военную службу по контракту. Заслуженный артист России Ян Осин, Ольга Кузнецова, Татьяна Сорокина, Ирина Павлихина, Сергей Борзов пообщались с военнослужащими и потенциальными контрактниками, а также устроили для них небольшой концерт. По словам музыкантов, он уже не раз бывали и в Едином пункте отбора, и в зоне специальной военной операции.

«Здесь, как и всегда, – все организовано, - отметила Ольга Кузнецова. - Для любого человека очень важно прийти и получить ряд услуг для того, чтобы быстро подписать контракт. Мы видим службы, которые работают в специальном режиме. Парней подготавливают, чтобы они были спокойны, когда они уходят в зону СВО. Ребята могут гордо нести знамя Победы».

Культбригада Москонцерта исполнила перед посетителями Единого пункта несколько песен. Вместе с артистами учреждение также посетил участник спецоперации, подполковник Виктор Серебров, который высоко оценил уровень организации работы пункта. «Буквально две недели назад я прибыл из зоны СВО, - сообщил Серебров. - Хотелось посмотреть, как здесь происходит набор, как проходит комиссия. Организовано все достойно, очень хорошая логистика. Хочу пожелать ребятам, которые отправляются в зону СВО не бояться: там достойные командиры, которые направят, если потребуется, на дообучение. Все у нас получится. Вместе мы победим».

Напомним, Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает в Москве с апреля 2023 года по адресу улица Яблочкова, д. 5, стр. 1. Граждан ждут на прием по будням с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 16:00, в воскресенье – с 9:00 до 15:00. Запись на посещение пункта открыта на сайте mos.ru.