Новые власти Сирии поручат Мухаммеду аль-Баширу сформировать переходное правительство — ТВ

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Дамаске, поручит сирийскому политику Мухаммеду аль-Баширу сформировать правительство Сирии переходного периода. С таким утверждением выступил катарский телеканал Al Jazeera.

Ранее французская газета Le Figaro, ссылаясь на источники, информировала о том, что главой сирийского правительства на переходный период станет бывший премьер-министр республики Рияд Хиджаб.