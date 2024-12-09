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НОВОСТИ

Новые власти Сирии поручат Мухаммеду аль-Баширу сформировать переходное правительство — ТВ

17:32 09.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженная оппозиция, пришедшая к власти в Дамаске, поручит сирийскому политику Мухаммеду аль-Баширу сформировать правительство Сирии переходного периода. С таким утверждением выступил катарский телеканал Al Jazeera.

Ранее французская газета Le Figaro, ссылаясь на источники, информировала о том, что главой сирийского правительства на переходный период станет бывший премьер-министр республики Рияд Хиджаб.

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