Венгрия вместе с Турцией решат проблему оплаты за газ в связи с санкциями США против Газпромбанка
18:50 12.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Санкции США против Газпромбанка затронули Венгрию и Турцию, но они уверены, что в ходе консультаций найдут выход из создавшейся ситуации. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сопровождающий премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в поездке в Анкару для встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.
Он рассказал, что вопрос энергетической безопасности двух стран был одним из главных на венгерско-турецких переговорах. «Проигравшая выборы в США администрация президента [Джо Байдена] поставила Газпромбанк в начало санкционного списка в плане оплаты природного газа в Венгрии и Турции, но мы решим эту проблему, и в этом отношении мы работаем вместе», — сказал глава МИД в эфире телекомпании М1. Он добавил, что Будапешт и Анкара продолжат консультации и будут координировать свои действия в связи с американскими санкциями против Газпромбанка, который использовался для расчетов за российский газ, поступающий в Европу.
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