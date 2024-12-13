Слова Трампа об опасности ударов вглубь РФ полностью совпадают с позицией Москвы — Песков

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление избранного президента США Дональда Трампа об опасности ударов американскими дальнобойными ракетами ATACMS вглубь РФ полностью совпадает с позицией Москвы. Его понимание причин эскалации импонирует российской стороне, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Само по себе заявление полностью совпадает с нашей позицией. То есть у нас в данном случае совпадает видение причин эскалации. И, конечно, это нам импонирует», — сказал представитель Кремля.