WSJ утверждает, что Турция может готовиться к широкомасштабной операции в Сирии
09:32 17.12.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция наращивает силы вдоль границы с Сирией, что может говорить о готовящемся широкомасштабном вторжении. С таким утверждением выступила газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
По их словам, Турция и протурецкие формирования «наращивают силы вдоль границы с Сирией», что вызывает тревогу по поводу того, что Анкара готовится к «широкомасштабному вторжению». Как указал один из официальных лиц США, турецкая операция может быть неизбежной. «Мы сосредоточены на этом и настаиваем на сдержанности», — сказал американский чиновник.
Ранее газета The Washington Post информировала, что гражданская война с участием протурецких формирований, входящих в пришедшую к власти коалицию военных группировок, и курдских сил, поддерживаемых США, может начаться в Сирии после падения правительства Башара Асада. По мнению издания, сохраняются риски раскола сирийской оппозиции, а также продолжения вмешательства Израиля, Турции и США в дела арабской республики. Дальнейшее наступление протурецких группировок, вероятно, заставит курдские силы отступить, что поставит под угрозу присутствие в Сирии американских военных.
Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке Сирии, в настоящее время контролируется курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС), которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало в этом районе девять военных баз. Под контролем курдов 25% территории Сирии.
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