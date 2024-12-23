Состоялось финансовое закрытие по проекту скоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург

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20 декабря состоялось финансовое закрытие по проекту строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург. Были подписаны договоры на привлечение финансирования в проект общим объемом 1,788 трлн руб.

Сбербанк выступил организатором двух синдицированных кредитов на строительство инфраструктуры и финансирование приобретения высокоскоростного подвижного состава. Также в состав синдиката банков вошли ВТБ, Совкомбанк и другие финансовые организации. Заемщиком по первому кредиту выступает концессионер проекта ООО «ВСМ Две Столицы», заемщики по второму кредиту – заказчик серийных поездов компании Группы ГТЛК. Сроки кредитов составляют 21 и 25 лет соответственно.

Сбербанк также выступает в проекте в качестве кредитного управляющего, управляющего залогом и межкредиторского агента.

Помимо договоров синдицированного кредита в рамках финансового закрытия был подписан еще ряд документов, обеспечивающих функционирование проекта на инвестиционной и эксплуатационной стадиях: акционерное соглашение, договор организации перевозки, дополнительное соглашение к концессии ВСМ, прямое соглашение между кредиторами проекта и государством.

«Случилось без преувеличения историческое событие. Было обеспечено финансирование крупнейшего проекта государственно-частного партнерства в истории нашей страны, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – В проект привлекаются беспрецедентные финансовые ресурсы, сумма внебюджетных инвестиций превышает 1,7 трлн руб. Оформление всех отношений между участниками проекта в обязывающие договоры заняло более 5 месяцев с момента подписания концессии 5 июля 2024 года, и это очень короткий срок для такого объема документации. Было подписано более 10000 страниц различных документов, подписантами выступили 15 организаций, которые поставили более 1000 подписей. Подписанные договоры призваны детально регулировать взаимоотношения сторон на долгие годы вперед».

«Мы можем сказать, что закончена подготовительная стадия проекта ВСМ и он вступил в инвестиционную стадию. В ближайшие 6 лет на строительство инфраструктуры проекта и поставку подвижного состава должны быть освоены колоссальные ресурсы банков, пенсионных фондов, акционеров и государства. Все они предоставляются в проект с учетом возможности их возврата из доходов проекта в последующие годы. При этом срочность заемных средств – до 25 лет, что беспрецедентно для российского финансового рынка», – отметил Александр Ведяхин.

ВСМ протяженностью 679 км охватит шесть регионов: Москву и Санкт-Петербург, Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. Ожидается, что после ее запуска пассажиропоток между городами в зоне притяжения увеличится и достигнет 23 млн человек к 2030 году. В результате из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться за 2 часа 15 минут, из Великого Новгорода до Северной столицы – за 29 минут, время в пути между Тверью и Москвой сократится до 39 минут. В ходе реализации проекта будут применяться отечественные разработки и оборудование.