Договор о партнерстве Ирана и РФ включает 47 статей и охватывает все сферы — посол Ирана

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном содержит 47 статей и охватывает все сферы двустороннего сотрудничества. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Это соглашение включает в себя преамбулу, 47 статей и охватывает все области двустороннего сотрудничества», — сказал Джалали иранской гостелерадиокомпании.