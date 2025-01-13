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НОВОСТИ

Договор о партнерстве Ирана и РФ включает 47 статей и охватывает все сферы — посол Ирана

09:32 13.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Москвой и Тегераном содержит 47 статей и охватывает все сферы двустороннего сотрудничества. Об этом заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.

«Это соглашение включает в себя преамбулу, 47 статей и охватывает все области двустороннего сотрудничества», — сказал Джалали иранской гостелерадиокомпании.

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