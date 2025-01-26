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НОВОСТИ

Дания отказала Украине в выдаче двух человек, опасаясь за нарушение прав человека

19:55 26.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд Дании отказался удовлетворить запрос Киева на выдачу гражданина России и гражданина Украины, сочтя предоставленные украинской стороной гарантии в отношении прав человека недостаточными. Как сообщило агентство Ritzau, дело передано на рассмотрение Верховного суда, который должен вынести окончательное решение.

Россиянина власти в Киеве подозревают в шпионаже, а украинца обвиняют в четырех кражах драгоценностей и денежных средств путем взлома.

Основанием для отказа послужило предположение суда о вероятности применения к обоим фигурантам пыток и иных форм бесчеловечного обращения, несмотря на представленные Украиной дипломатические гарантии соблюдения прав человека.

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