Дания отказала Украине в выдаче двух человек, опасаясь за нарушение прав человека

19:55 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Апелляционный суд Дании отказался удовлетворить запрос Киева на выдачу гражданина России и гражданина Украины, сочтя предоставленные украинской стороной гарантии в отношении прав человека недостаточными. Как сообщило агентство Ritzau, дело передано на рассмотрение Верховного суда, который должен вынести окончательное решение.

Россиянина власти в Киеве подозревают в шпионаже, а украинца обвиняют в четырех кражах драгоценностей и денежных средств путем взлома.

Основанием для отказа послужило предположение суда о вероятности применения к обоим фигурантам пыток и иных форм бесчеловечного обращения, несмотря на представленные Украиной дипломатические гарантии соблюдения прав человека.