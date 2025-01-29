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НОВОСТИ

85% гренландцев против присоединения к США — опрос

11:32 29.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

85% жителей Гренландии не хотят, чтобы остров стал частью США. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного социологическим центром Verian для датской газеты Berlingske и гренландского издания Sermitsiaq.

Только 6% гренландцев выступают за присоединение к Соединенным Штатам, а 9% не определились.

Опрос проводился 22–26 января на основе онлайн-интервью с 497 жителями острова старше 18 лет. Им был задан вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Гренландия вышла из Содружества (Дания, Гренландия и Фарерские острова — прим. ТАСС) и стала частью США?»

Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия — автономия в составе Дании — должна присоединиться к США.

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