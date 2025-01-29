Военные пенсии в 2025 году будут еще раз проиндексированы в октябре — Картаполов

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пенсии военным пенсионерам, помимо запланированной в связи с поручением президента индексации на 9,5% с 1 января 2025 года, будут дополнительно проиндексированы с 1 октября на 4,5%.



Такие нормы заложены в законе о федеральном бюджете на 2025–2027 годы, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.