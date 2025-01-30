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НОВОСТИ

ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 240 военных и 2 склада боеприпасов

14:32 30.01.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли за прошедшие сутки на курском направлении свыше 240 военных и 2 склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, 9 минометов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 3 пункта управления БПЛА и 2 склада боеприпасов», — сообщили в министерстве.

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