ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 240 военных и 2 склада боеприпасов

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские войска потеряли за прошедшие сутки на курском направлении свыше 240 военных и 2 склада боеприпасов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены 2 боевые машины пехоты, бронетранспортер, 4 боевые бронированные машины, 14 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, 9 минометов, 2 станции радиоэлектронной борьбы, а также 3 пункта управления БПЛА и 2 склада боеприпасов», — сообщили в министерстве.