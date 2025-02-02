Мексика примет тарифные и нетарифные меры в отношении США в защиту своих интересов – президент Шейнбаум

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум поручила министерству экономики страны подготовить все возможные меры в ответ на введение США ввозных пошлин на мексиканские товары.

"Поручаю министру экономики реализовать план Б (...), включающий тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики", - написала Шейнбаум в социальных сетях.