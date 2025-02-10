Военные пенсионеры могут получить повышенную пенсию уже 1 марта — Картаполов
18:00 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военные пенсионеры могут уже 1 марта получить пенсию, индексированную на 9,5%. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Мы стараться будем, чтобы уже с 1 марта наши военные пенсионеры получили пенсию с перерасчетом на 9,5%», — отметил Картаполов.
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