Военные пенсионеры могут получить повышенную пенсию уже 1 марта — Картаполов

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные пенсионеры могут уже 1 марта получить пенсию, индексированную на 9,5%. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы стараться будем, чтобы уже с 1 марта наши военные пенсионеры получили пенсию с перерасчетом на 9,5%», — отметил Картаполов.