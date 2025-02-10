0
0
138
НОВОСТИ

Военные пенсионеры могут получить повышенную пенсию уже 1 марта — Картаполов

18:00 10.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военные пенсионеры могут уже 1 марта получить пенсию, индексированную на 9,5%. Об этом сообщил журналистам глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Мы стараться будем, чтобы уже с 1 марта наши военные пенсионеры получили пенсию с перерасчетом на 9,5%», — отметил Картаполов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 10.02.2025
При досмотре на ЕГЭ планируется организовать присутствие родительского сообщества
0
176
17:12 10.02.2025
В ООН обеспокоены обнаружением захоронений тел мигрантов в Ливии
0
236
17:00 10.02.2025
Президент Румынии уйдет в отставку 12 февраля
0
227
16:32 10.02.2025
Три человека задержаны за поджог релейных шкафов на ж/д в Белгородской области
0
281
16:12 10.02.2025
Дальнейшие поставки газа в Приднестровье будут обеспечены за счет кредита РФ
0
333
16:00 10.02.2025
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили более 380 военных
0
346
15:32 10.02.2025
Мишустин подписал распоряжение об обязательной маркировке косметики и снэков
0
367
15:12 10.02.2025
Во Франции планируют создать питаемый от АЭС кластер искусственного интеллекта — WSJ
0
379
15:00 10.02.2025
Израиль должен найти $100 млрд для восстановления Газы — Эрдоган
0
389
14:32 10.02.2025
В России из-за аномально теплой зимы растет число провалившихся под лед
0
422

Возврат к списку