Расходы бюджета РФ на нацпроекты на 1 февраля составили 339 млрд руб. — Минфин
11:20 11.02.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Расходы федерального бюджета России на национальные проекты на 1 февраля 2025 года составили 339 млрд рублей или 6,8% от плановых бюджетных назначений. Об этом сообщается в материалах на сайте Минфина РФ.
«По предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию национальных проектов, по состоянию на 1 февраля 2025 года, составило 399,0 млрд рублей или 6,8% от плановых бюджетных назначений», — говорится в сообщении.
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